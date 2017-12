Al-Jazira v Real Madrid, 1-2 : Les madrilènes se qualifient dans la souffrance

Le Real Madrid est finaliste ! Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés difficilement face à Al Jazira mercredi soir (1-2), pour le compte des demi-finales du Mondial des Clubs.

Les Merengues rejoindront l’équipe brésilienne de Gremio qui s’est qualifiée un peu plus tôt dans la journée du mercredi. Les merengues n’ont pas manqué d’occasions sur ce match mais le portier Emirati a bien tenu et a été l’homme fort de l’équipe, coriace, face à l’ogre madrilène. Plusieurs buts se sont vu refuser du côté des madrilènes suite à l’arbitrage vidéo mis en place dans la compétition.

Malgré leur 18 tirs, c’est Romarinho qui ouvrait la marque et qui arrivait à surprendre Keylor Navas cinq minutes avant la pause (40e, 1-0). Dès la reprise, Boussoufa se voyait servir un sublime ballon par Mabkhout mais le but a été finalement annulé suite à une confusion générale dans la surface (50e). Quelques minutes plus tard, Cristiano parvenait à finalement trouver la faille et projetait un missile dans les filets et égalisait (1-1, 53e). Il a fallu attendre la 82e minute pour que Gareth Bale entré en jeu à la place de Benzema ne fasse la différence et n’offre la qualification à son équipe d’un joli ciseau (1-2, 88e). Grâce à ce succès, les Madrilènes affronteront Gremio en finale.