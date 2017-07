Affaire Neymar : Le dénouement est proche ..

Viendra, viendra pas ? Chaque jour les tendances changent quand au cas Neymar. Ce dimanche, le journaliste brésilien Marcelo Bechler a apporté de nouveaux éléments.

Le transfert se disputerait entre Barcelone, Paris et New-York. Le père de l’attaquant du FC Barcelone aurait tout bouclé et le PSG serait prêt à activer la clause de 222 millions d’euros. Les avocats du joueurs sont présents sur place. En Catalogne, Marca indique que La réunion entre le pere du joueur et Bartomeu se serait mal passée. Pour l’heure, la balance penche en faveur de Paris.