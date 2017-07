Affaire Neymar : Le dénouement approche..

Le feuilleton Neymar se poursuit et le dénouement approche. Le Paris Saint-Germain est toujours en négociations avec le FC Barcelone pour le transfert du joueur brésilien.

Selon Mundo Deportivo, le club français pourrait ainsi officialiser l’arrivée de l’attaquant dans les prochains jours. Selon un journaliste espagnol Jordi Anjauma, les proches du joueur auraient annoncé que le brésilien serait plus proche de la capitale française que de la Catalogne: “Des proches de Neymar et des sources proches du PSG confirment que Neymar jouera son dernier match”, a-t-il publié sur les réseaux sociaux. Neymar a inscrit le seul but de la rencontre qui opposait le Barça à Manchester United (1-0), dans la nuit de mercredi à jeudi. Affaire à suivre..